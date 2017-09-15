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«Матч ТВ» стал главным информационным партнером М19

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«Матч ТВ» и киберспортивная организация М19 заключили партнерское соглашение, согласно которому телеканал станет главным информационным партнером М19.

В рамках сотрудничества планируются прямые трансляции турниров М19 на интернет-сервисах «Матч ТВ». Первыми из них станут уже стартовавший турнир по Dota 2 – М19 Ladder to Cybersport, а также следующий чемпионат по PlayerUnknown's Battlegrounds.

«Киберспорт стал важной частью спортивного мира сравнительно недавно. Но телевидение должно соответствовать новому времени, поддерживать тренды, учиться взаимодействовать с молодой аудиторией, работать на площадках, которые этой аудитории интересны. Поэтому мы продолжим усиливать киберспортивный сектор и развивать Youtube-каналы. Заключение партнёрского соглашения с М19 – один из важных шагов к воплощению этой стратегии», – прокомментировала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

М19 и «Матч ТВ» также планируют выпустить ряд видео на Youtube, которые затронут важные в киберспорте темы.

«Мы очень рады, что «Матч ТВ» оказалась близка наша философия и желание продвинуть киберспорт в массы. Вместе с ними мы хотим рассказать широкой аудитории, как тут всё устроено и показать, что у молодых и талантливых игроков есть шанс проявить себя и, возможно, построить свою карьеру в этой сфере. Сейчас очень много людей играет в компьютерные игры, но среди них не так уж много тех, кто знает, что на этом можно построить свою жизнь. Вот мы и хотим это знание до людей донести. Поэтому основная задача М19 и «Матч ТВ» сейчас – познакомить аудиторию с киберспортом, а также дать им понятный контент и зрелищное шоу», – заявил директор по стратегическому развитию М19 Владислав Кригер.

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