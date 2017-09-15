Олег Знарок: СКА играет на 70 процентов? Гуськову виднее
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).
– Хорошая игра, встречались два хороших соперника. Мы довольны, что взяли два очка.
– «Металлург» и ЦСКА – два топовых соперника, с которыми вы уже сыграли.
– Для нас серьезный – любой матч, выкладываемся одинаково.
– Ассоциация перед этим матчем – финал Кубка Гагарина. Вспоминали об этом?
– Нет.
– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов. Вы согласны?
– Гуськову виднее, конечно.
– То есть вы согласны?
– Я даже обсуждать это не хочу, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.
Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.
Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».
Матч
СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция