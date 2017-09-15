Олег Знарок: СКА играет на 70 процентов? Гуськову виднее

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).

– Хорошая игра, встречались два хороших соперника. Мы довольны, что взяли два очка.

– «Металлург» и ЦСКА – два топовых соперника, с которыми вы уже сыграли.

– Для нас серьезный – любой матч, выкладываемся одинаково.

– Ассоциация перед этим матчем – финал Кубка Гагарина. Вспоминали об этом?

– Нет.

– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов. Вы согласны?

– Гуськову виднее, конечно.

– То есть вы согласны?

– Я даже обсуждать это не хочу, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».