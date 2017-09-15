Илья Воробьев: По игре «Металлург» моментами был лучше СКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).

– Очко мы взяли, немногим командам это удается против СКА. По игре мы были даже моментами лучше СКА, но мы пропустили несколько курьезных голов.

– Косов провел пару смен в первом звене, потом вы заменили его на Григоренко. Почему?

– Не устраивало потому что. Ему от Зубарева прилетело, он пока очухался. А у нас не было времени ждать. Нужно было, чтобы кто-то играл.

– Почему не сыграл Эллисон?

– Он отравился, к сожалению, и не смог сыграть, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».