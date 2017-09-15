Павел Зубов: Такие победы дают толчок к становлению команды

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – о победе над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо «Барысу» за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности.

Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось перекроить состав опять, спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.

Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность», - приводит слова Зубова официальный сайт «Барыса».