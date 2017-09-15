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Павел Зубов: Такие победы дают толчок к становлению команды

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – о победе над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо «Барысу» за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности.

Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось перекроить состав опять, спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.

Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность», - приводит слова Зубова официальный сайт «Барыса».

Матч

Барыс - Сибирь - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы:

Фрэттин (Сен-Пьер, Даллмэн), 41:21 (1:0 - бол.). Закриссон (Сигарев, Демидов), 43:47 (1:1). Бергстрем (Алексеев, Сигарев), 51:57 (1:2). Основин (Алексеев, Первушин), 59:59 (1:3).

Место и дата

15 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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