Павел Зубов: Такие победы дают толчок к становлению команды
Источник: ХК «Барыс»Комментарии
Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – о победе над «Барысом»
(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Спасибо «Барысу» за игру, она держала в напряжении.
Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на
все сложности.
Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова
дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось перекроить состав опять,
спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с
большим хоккейным сердцем.
Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность», - приводит слова Зубова официальный сайт «Барыса».
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