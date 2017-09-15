Евгений Корешков: Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков – поражении от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Действительно, очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы, – приводит слова Корешкова официальный сайт «Барыса». – Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.

В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч – сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идем на первом месте, то можно расслабиться. Мол, вот «Сибирь» приехала, идет на восьмом и сейчас мы ей … Все вышли готовыми на 100%.