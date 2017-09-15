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Виктор Тихонов: СКА будет стараться побить рекордную серию побед на старте сезона

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).

- Гол получился очень крутой. Забивали когда-то подобным образом?
- Что-то похожее на чемпионате мира забивал, Коскинену тогда вкопал ее.

- Очень этот матч был похож на игру плей-офф.
- Действительно было такое чувство. Видно, что матч был ровный: моменты у всех хорошие, но вратари играют удачно. Просто в нужный момент мы оказались сильнее.

- Крики болельщиков «Кто чемпионы - мы чемпионы» раззадорили вас?
- Они напомнили нам, что мы можем.

- Забитая шайба добавит уверенности вам?
- Любая шайба придает уверенности. Не только автору гола, но и всем партнерам. Все же делают одну работу. Просто кто-то доставляет шайбу, а кто-то забрасывает.

- То, что ваши родные приехали в Петербург, прибавило эмоций?
- Конечно. А еще стал больше спать (смеется). У детей акклиматизация, они рано ложатся спать. Поэтому я тоже с ними. Может, отсюда и сил побольше.

- 11-я победа подряд у СКА. Обсуждаете эту серию?
- Нет, не думаем об этом. Еще очень много матчей в сезоне. Мы просто будем пытаться играть в свой хоккей.

- Мы вам не надоели каждый раз спрашивать про эту серию?
- Хотите, чтобы она поскорее закончилась (смеется)?

- Нет. Просто остался один матч до повторения рекорда.
- Вопросы - это ваше дело, а наше дело отвечать. будем стараться повторить рекорд и побить его, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр. 

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».

Матч

СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы:

Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).

Место и дата

15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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