Виктор Тихонов: СКА будет стараться побить рекордную серию побед на старте сезона

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).

- Гол получился очень крутой. Забивали когда-то подобным образом?

- Что-то похожее на чемпионате мира забивал, Коскинену тогда вкопал ее.

- Очень этот матч был похож на игру плей-офф.

- Действительно было такое чувство. Видно, что матч был ровный: моменты у всех хорошие, но вратари играют удачно. Просто в нужный момент мы оказались сильнее.

- Крики болельщиков «Кто чемпионы - мы чемпионы» раззадорили вас?

- Они напомнили нам, что мы можем.

- Забитая шайба добавит уверенности вам?

- Любая шайба придает уверенности. Не только автору гола, но и всем партнерам. Все же делают одну работу. Просто кто-то доставляет шайбу, а кто-то забрасывает.

- То, что ваши родные приехали в Петербург, прибавило эмоций?

- Конечно. А еще стал больше спать (смеется). У детей акклиматизация, они рано ложатся спать. Поэтому я тоже с ними. Может, отсюда и сил побольше.

- 11-я победа подряд у СКА. Обсуждаете эту серию?

- Нет, не думаем об этом. Еще очень много матчей в сезоне. Мы просто будем пытаться играть в свой хоккей.

- Мы вам не надоели каждый раз спрашивать про эту серию?

- Хотите, чтобы она поскорее закончилась (смеется)?

- Нет. Просто остался один матч до повторения рекорда.

- Вопросы - это ваше дело, а наше дело отвечать. будем стараться повторить рекорд и побить его, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».