Владислав Гавриков: Матч с «Металлургом» - один из самых сложных в новом сезоне
Защитник СКА Владислав Гавриков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).
- Можно ли назвать этот матч самым сложным в регулярном чемпионате?
- Он один из самых сложных на 100 процентов. Хорошо, что добыли эту победу.
- По эмоциям и затраченным силам встреча получилась яркая?
- Думаю, вы сами все прекрасно видели.
- Было ощущение, что у магнитогорцев есть зуб на СКА?
- Сложно сказать. Просто сложная игра, обе команды серьезно настраивались. Отсюда и накал.
- Чего не хватило, чтобы в основное время победить?
- Немного концентрации, я не успел закрыть игрока. Нужно было пораньше забивать, не удаляться лишний раз.
- Насколько сложно играть против Мозякина?
- Он в порядке, он мастер. Как против него найти противоядие? Вы сами все видели. Он и отдал, и забил.
- Какая игра для вас показалась круче: против ЦСКА или «Металлурга»?
- Сложно выделять, потому что с ЦСКА был первый матч сезона. Ну и сейчас был серьезнейший соперник. Хорошо, что смогли победить, - передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.
Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.
Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».
Матч
СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция