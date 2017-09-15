Владислав Гавриков: Матч с «Металлургом» - один из самых сложных в новом сезоне

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).

- Можно ли назвать этот матч самым сложным в регулярном чемпионате?

- Он один из самых сложных на 100 процентов. Хорошо, что добыли эту победу.

- По эмоциям и затраченным силам встреча получилась яркая?

- Думаю, вы сами все прекрасно видели.

- Было ощущение, что у магнитогорцев есть зуб на СКА?

- Сложно сказать. Просто сложная игра, обе команды серьезно настраивались. Отсюда и накал.

- Чего не хватило, чтобы в основное время победить?

- Немного концентрации, я не успел закрыть игрока. Нужно было пораньше забивать, не удаляться лишний раз.

- Насколько сложно играть против Мозякина?

- Он в порядке, он мастер. Как против него найти противоядие? Вы сами все видели. Он и отдал, и забил.

- Какая игра для вас показалась круче: против ЦСКА или «Металлурга»?

- Сложно выделять, потому что с ЦСКА был первый матч сезона. Ну и сейчас был серьезнейший соперник. Хорошо, что смогли победить, - передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».