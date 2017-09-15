Патрик Херсли: Всегда очень тяжело играть против Мозякина

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (4:3 ОТ).

- Сложно сказать, почему игра сложилась настолько упорно. У них мастеровитое первое звено, которому удалось забить несколько шайб. Конечно, мы были бы довольны закончить 3:1.

- Каково вам, такому большому защитнику, играть против юркого Мозякина?

- Всегда тяжело играть против Мозякина. Он один из лучших в лиге, он постоянно создает опасные моменты. Нужно быть сфокусированным в каждой смене против него.

- «Магнитке» удалось сравнять именно благодаря Мозякину, который отобрал шайбу у борта.

- В эпизоде с голом я не уверен, что произошло. Нужно посмотреть видео. Но мне показалось, я выиграл единоборство с Мозякиным. А шайбу подхватил другой игрок.

- Возникло ли ощущение, что у «Магнитки» есть зуб на СКА после финала Кубка?

- Это отличная команда, у них тоже есть Кубки Гагарина. Не думаю, что они воспринимали эту игру так, как вы говорите, - передает слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».