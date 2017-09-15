Никита Пивцакин: «Металлург» был не хуже СКА

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).

– В овертайме пропустили обидную шайбу и проиграли. Но мы были не хуже СКА.

– Прокомментируете эпизод с вашей шайбой?

– На последней минуте третьего периода мы заменили вратаря, Игорь Григоренко отдал мне отличный пас, и я забил.

– Была жесткая игра сегодня. В чем причина?

– Все хотели выиграть, из-за этого стычки. Все нормально, это хоккей, - передает слова Пивцакина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».