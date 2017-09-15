Никита Пивцакин: «Металлург» был не хуже СКА
Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).
– В овертайме пропустили обидную шайбу и проиграли. Но мы были не хуже СКА.
– Прокомментируете эпизод с вашей шайбой?
– На последней минуте третьего периода мы заменили вратаря, Игорь Григоренко отдал мне отличный пас, и я забил.
– Была жесткая игра сегодня. В чем причина?
– Все хотели выиграть, из-за этого стычки. Все нормально, это хоккей, - передает слова Пивцакина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.
Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.
Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».
Матч
СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция