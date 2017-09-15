Илья Самсонов: СКА просто повезло чуть больше, чем «Металлургу»

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).

– Мы выглядели сегодня хорошо. Хотели победить, тем более что играли с лидером чемпионата. Все ребята старались, боролись до конца. СКА просто чуть больше повезло.

– Вы провели всего три игры в сезоне, и тут выходите на СКА. Это создает на вас дополнительное давление или наоборот мотивирует?

– Никакого давления. Что я, что Вася Кошечкин всегда готовы играть. Я был готов выйти против СКА, никаких лишних эмоций не было.

– По сравнению с прошлым сезоном СКА стал сильнее?

– Я не обратил внимание. Нам нужно следить за своей игрой.

– «Металлург» без звена Мозякин-Зарипов-Коварж остается в числе претендентов на Кубок Гагарина?

– Мы прибавляем от игры к игре. Некоторые наши лидеры ушли, но никто не отчаивается. Все бьются друг за друга. Коллектив такой же сплоченный, и задачи – прежние.

– Возможно повторение финала СКА - «Металлург»?

– Дай Бог. Не будем загадывать, - сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».