Геннадий Величкин: Очень трудно бороться против СКА, но мы будем

Президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).

- Не совсем довольны игрой. Вытащили игру и должны были дальше продолжать. На то и игра, чтобы думать только о победе, и поражение никогда не может принести удовлетворение.

- Вы заходили в раздевалку. Как чувствует себя Осала?

- Прилично досталось. Немножко встряхнули ему голову.

- Утром появились ваши слова про СКА, что «это все лучшее, что есть в российском хоккее». Поясните.

- Во-первых, это финансирование. Во-вторых, это тот уровень, которого они достигли в плане окружения хоккея: все для болельщиков, прекрасный дворец. Команда собрала всех ребят, которых хотела. Без натяжки там собраны все лучшие игроки. У них практически нет проспектов, то есть тех, которые когда-то заиграют. Там все играющие. СКА укомлпектован, у них хорошая скамейка. Сегодня вся структура - околохоккейная и внутрихоккейная - лучшая в стране. Поэтому очень трудно с этой командой бороться. Но мы будем.

- Кто-то сможет остановить победную серию СКА?

- Меня это не очень волнует. Пусть другие думают. У нас будет еще игра дома, и мы поборемся.

- На ваш взгляд, как долго команда еще будет искать оптимальные связки?

- Поиск будет продолжаться всегда, будут перестройки. У нас очень жесткий бюджет, мы зажаты в его рамки. Исходя из возможностей пытаемся найти какие-то изюминки и будем продолжать это делать, - сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 30 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».