СКА в овертайме обыграл «Металлург» и одержал 11-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол в овертайме забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще один гол забил Никита Пивцакин.

Подопечные Олега Знарка одержали 11-ю победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 31 очком петербуржцы лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб располагается на пятой позиции в Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 11 игр.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с местным «Динамо».