Рублев проиграл Фучовичу в первом матче плей-офф Кубка Дэвиса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Рублев в первом матче плей-офф Кубка
Дэвиса проиграл венгру Мартону Фучовичу со счетом 2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6.
Встреча продолжалась 3 часа 25 минут, за это время россиянин единожды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов, а в активе его соперника семь эйсов, семь брейков и одна двойная ошибка.
Счет в противостоянии сборных Венгрии и России стал 1-0. Вторая игра между россиянином Кареном Хачановым и венгром Аттилой Балажом состоится также сегодня и начнется в 21:10 по московскому времени.
Матч
Фучович М. (Венгрия) - Рублев А. (Россия) - 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3
Место и дата
15 сентября 17:00, , Онлайн-трансляция
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