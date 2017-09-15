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Рублев проиграл Фучовичу в первом матче плей-офф Кубка Дэвиса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев в первом матче плей-офф Кубка Дэвиса проиграл венгру Мартону Фучовичу со счетом 2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 25 минут, за это время россиянин единожды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов, а в активе его соперника семь эйсов, семь брейков и одна двойная ошибка.

Счет в противостоянии сборных Венгрии и России стал 1-0. Вторая игра между россиянином Кареном Хачановым и венгром Аттилой Балажом состоится также сегодня и начнется в 21:10 по московскому времени.

Матч

Фучович М. (Венгрия) - Рублев А. (Россия) - 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Место и дата

15 сентября 17:00, , Онлайн-трансляция

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