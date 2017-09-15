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«Локомотив» на домашнем льду переиграл «Трактор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду переиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Денис Мосалев, Стеффан Кронвалль и Максим Тальбо, а у гостей единственную шайбу забросил Игорь Полыгалов.

Железнодорожники с 19-ю очками поднялись на третье место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче ярославцы 17 сентября примут «Ладу», а подопечные Анвара Гатиятулина в этот же день на выезде сыграют со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - Трактор - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Мосалёв (Осипов, Коледов), 19:56 (1:0). Полыгалов (Гюнге, Бэйлен), 35:14 (1:1). Крунвалль (Накладал, Козун), 57:23 (2:1). Тальбо (Крунвалль), 59:42 (3:1).

Место и дата

15 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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