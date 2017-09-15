«Локомотив» на домашнем льду переиграл «Трактор»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив»
на домашнем льду переиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1.
У победителей встречи голами отметились Денис Мосалев, Стеффан
Кронвалль и Максим Тальбо, а у гостей единственную шайбу забросил Игорь
Полыгалов.
Железнодорожники с 19-ю очками поднялись на третье место в
Западной конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея
в активе на шесть очков меньше.
В следующем матче ярославцы 17 сентября примут «Ладу», а
подопечные Анвара Гатиятулина в этот же день на выезде сыграют со СКА.
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