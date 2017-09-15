«Локомотив» на домашнем льду переиграл «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду переиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Денис Мосалев, Стеффан Кронвалль и Максим Тальбо, а у гостей единственную шайбу забросил Игорь Полыгалов.

Железнодорожники с 19-ю очками поднялись на третье место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче ярославцы 17 сентября примут «Ладу», а подопечные Анвара Гатиятулина в этот же день на выезде сыграют со СКА.

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