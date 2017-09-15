«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Динамо»
Футболисты «Арсенала» переиграли «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 17-й минуте забил защитник тульской команды Максим Беляев.
После этой игры «Арсенал» набрал 11-ть очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо», имея в активе девять очков, занимает 12 место в чемпионате.
В следующем туре «Арсенал» 24 сентября в гостях сыграет с «Уфой». Днем ранее «Динамо» на своем поле примет ЦСКА.
Матч
Голы
Беляев 17 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Беляев, Максимов (Ткачёв, 78), Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 86), Шевченко
Динамо: Шунин, Рыков (Шуньич, 42), Козлов, Терехов С., Темников, Хольмен, Соснин, Сапета, Тиам (Зотов, 46), Бечирай, Панченко (Вандерсон, 68)
Предупреждения:
Шевченко, 67; Комбаров, 90 - Соснин, 25; Терехов С., 44
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция