«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Динамо»

Футболисты «Арсенала» переиграли «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 17-й минуте забил защитник тульской команды Максим Беляев.

После этой игры «Арсенал» набрал 11-ть очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо», имея в активе девять очков, занимает 12 место в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» 24 сентября в гостях сыграет с «Уфой». Днем ранее «Динамо» на своем поле примет ЦСКА.