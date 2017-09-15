WBA назначила торги за бой между Дмитрием Биволом и Баду Джеком

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о торгах за право проведения титульного поединка между чемпионом мира Баду Джеком и временным чемпионом Дмитрием Биволом.

Торги между командами шведа и россиянина пройдут в офисе WBA в Панаме 25 сентября.

Напомним, 26-летний Бивол на профессиональном ринге провел 11 боев, все они завершились победой, а девять из них – досрочно. В активе 33-летнего Джека 22 победы при одном поражении и двух ничьих.