WBA назначила торги за бой между Дмитрием Биволом и Баду Джеком
Источник: WBAКомментарии
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о торгах за
право проведения титульного поединка между чемпионом мира Баду Джеком и
временным чемпионом Дмитрием Биволом.
Торги между командами шведа и россиянина пройдут в офисе WBA в
Панаме 25 сентября.
Напомним, 26-летний Бивол на профессиональном ринге провел
11 боев, все они завершились победой, а девять из них – досрочно. В активе 33-летнего
Джека 22 победы при одном поражении и двух ничьих.
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