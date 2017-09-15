Московское «Динамо» обыграло «Ладу»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Ладу» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Дастин Бойд, Никита Комаров и Илья Никулин, а у гостей шайбы забросили Игорь Скороходов и Дмитрий Костромитин.

Москвичи с 19-ю очками занимают четвертое место в Западной конференции, а команда из «Тольятти» расположилась на 14-й строчке на Востоке, имея в активе семь очков.

В следующем туре «Динамо» 17 сентября примет «Автомобилист», а «Лада» в этот же день на выезде сыграет с «Локомотивом».

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