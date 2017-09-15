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Московское «Динамо» обыграло «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Ладу» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Дастин Бойд, Никита Комаров и Илья Никулин, а у гостей шайбы забросили Игорь Скороходов и Дмитрий Костромитин.

Москвичи с 19-ю очками занимают четвертое место в Западной конференции, а команда из «Тольятти» расположилась на 14-й строчке на Востоке, имея в активе семь очков.

В следующем туре «Динамо» 17 сентября примет «Автомобилист», а «Лада» в этот же день на выезде сыграет с «Локомотивом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо - Лада - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Бойд (Тарасов, Волков), 22:15 (1:0). Скороходов (Белоусов, Костромитин), 28:50 (1:1). Комаров (Казионов, Карсумс), 39:14 (2:1). Никулин (Бойд, Карсумс), 41:41 (3:1). Костромитин (Филатов), 58:32 (3:2).

Место и дата

15 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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