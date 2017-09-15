Юрий Калитвинцев: Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Динамо» (1:0)
главный тренер гостей Юрий Калитвинцев взял на себя ответственность за
результат.
- Была настоящая боевая игра двух команд,
которые находятся рядом в турнирной таблице. Обычно такие игры и
получаются боевыми, когда футболисты обеих команд не жалеют ни себя, ни
соперника. Игра мне понравилась, ребят не в чем обвинить, кроме
незабитых мячей. Если не забивать, то выиграть тяжело, а если ты еще и
проигрываешь по ходу матча, то тяжело и вничью сыграть. Ребятам еще
ничего не говорил, но скажу, что они за игру ответили, а за результат
отвечу я. По качеству игры, наверное, ни «Динамо», ни «Арсенал»
находятся не там, где должны быть. Никакого разочарования сегодня нет,
кроме результата, но о какой-то красивой игре говорить не приходится.
Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует
результата. За нашу команду не стыдно.
- Что с Кириллом Панченко?
- Пока не имею информации. Сейчас узнаем, нужна ли «скорая», доктор с ним занимается.
- Перед матчем команда гуляла по Туле, это командная традиция перед выездными играми?
- Да, когда вечерняя игра, мы всегда делаем прогулку, тем более, есть что посмотреть, и погода была отличная.
- Во втором тайме казалось, что «Динамо» пойдет вперед и будет много моментов, но этого не случилось. Почему?
- «Динамо» и пошло вперед. Моменты были, но их не могло быть много, потому что очень организованно сыграл «Арсенал». Это премьер-лига, команды все примерно одинакового уровня, откуда здесь может быть много моментов?