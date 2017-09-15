Юрий Калитвинцев: Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Динамо» (1:0) главный тренер гостей Юрий Калитвинцев взял на себя ответственность за результат.



- Была настоящая боевая игра двух команд, которые находятся рядом в турнирной таблице. Обычно такие игры и получаются боевыми, когда футболисты обеих команд не жалеют ни себя, ни соперника. Игра мне понравилась, ребят не в чем обвинить, кроме незабитых мячей. Если не забивать, то выиграть тяжело, а если ты еще и проигрываешь по ходу матча, то тяжело и вничью сыграть. Ребятам еще ничего не говорил, но скажу, что они за игру ответили, а за результат отвечу я. По качеству игры, наверное, ни «Динамо», ни «Арсенал» находятся не там, где должны быть. Никакого разочарования сегодня нет, кроме результата, но о какой-то красивой игре говорить не приходится. Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата. За нашу команду не стыдно.



- Что с Кириллом Панченко?

- Пока не имею информации. Сейчас узнаем, нужна ли «скорая», доктор с ним занимается.



- Перед матчем команда гуляла по Туле, это командная традиция перед выездными играми?

- Да, когда вечерняя игра, мы всегда делаем прогулку, тем более, есть что посмотреть, и погода была отличная.



- Во втором тайме казалось, что «Динамо» пойдет вперед и будет много моментов, но этого не случилось. Почему?

- «Динамо» и пошло вперед. Моменты были, но их не могло быть много, потому что очень организованно сыграл «Арсенал». Это премьер-лига, команды все примерно одинакового уровня, откуда здесь может быть много моментов?

