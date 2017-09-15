Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Калитвинцев: Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Динамо» (1:0) главный тренер гостей Юрий Калитвинцев взял на себя ответственность за результат.

- Была настоящая боевая игра двух команд, которые находятся рядом в турнирной таблице. Обычно такие игры и получаются боевыми, когда футболисты обеих команд не жалеют ни себя, ни соперника. Игра мне понравилась, ребят не в чем обвинить, кроме незабитых мячей. Если не забивать, то выиграть тяжело, а если ты еще и проигрываешь по ходу матча, то тяжело и вничью сыграть. Ребятам еще ничего не говорил, но скажу, что они за игру ответили, а за результат отвечу я. По качеству игры, наверное, ни «Динамо», ни «Арсенал» находятся не там, где должны быть. Никакого разочарования сегодня нет, кроме результата, но о какой-то красивой игре говорить не приходится. Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата. За нашу команду не стыдно.

- Что с Кириллом Панченко?
- Пока не имею информации. Сейчас узнаем, нужна ли «скорая», доктор с ним занимается.

- Перед матчем команда гуляла по Туле, это командная традиция перед выездными играми?
- Да, когда вечерняя игра, мы всегда делаем прогулку, тем более, есть что посмотреть, и погода была отличная.

- Во втором тайме казалось, что «Динамо» пойдет вперед и будет много моментов, но этого не случилось. Почему?
- «Динамо» и пошло вперед. Моменты были, но их не могло быть много, потому что очень организованно сыграл «Арсенал». Это премьер-лига, команды все примерно одинакового уровня, откуда здесь может быть много моментов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Миодраг Божович: Спрашивал Беляева не про вальс, а про обрезНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Динамо» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович выразил надежду, что победа добавит тулякам уверенности.Троллинг от Божовича. «Динамо» все ближе к зоне вылетаТроллинг от Божовича. «Динамо» все ближе к зоне вылетаМосковское «Динамо» третий тур подряд не может забить. Не помог и выезд в Тулу – зона вылета все ближе.«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Динамо»Футболисты «Арсенала» переиграли «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России со счетом 1:0.«Арсенал» — «Динамо». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Арсенала» и «Динамо» на матч десятого тура чемпионата России.Денис Колодин: Я – просто «пушка», а Глушаков – «точная пушка»Денис Колодин: Я – просто «пушка», а Глушаков – «точная пушка»Экс-защитник «Динамо» в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение по поводу выступления наших клубов в Лиге Европы.
Футбол
Миодраг Божович: Спрашивал Беляева не про вальс, а про обрез
Хоккей
Олег Знарок: СКА играет на 70 процентов? Гуськову виднее
Хоккей
Виктор Тихонов: СКА будет стараться побить рекордную серию побед на старте сезона
Формула-1
Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика