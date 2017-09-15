Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура.

– Неплохая пятница, мы хорошо поработали, – приводит слова Квята «Матч ТВ». – Нам еще предстоит поработать над балансом по ходу третьей сессии заездов. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы еще прибавить.

Но в целом мы можем быть довольны, поскольку проехали много кругов и собрали достаточное количество информации, которая поможет сделать шаг вперед.

Напомним, в первой практике россиянин показал 10-й результат, а во второй – 13-й. По итогам обоих заездов лучшее время показал Даниэль Риккардо.