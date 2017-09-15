Миодраг Божович: Спрашивал Беляева не про вальс, а про обрез Дмитрий Аполоник 15 сентября 2017, 22:35 «Советский спорт» Источник:

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Динамо» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович выразил надежду, что победа добавит тулякам уверенности.



- Это была психологически очень трудная игра для нас, потому что предыдущий домашний матч проиграли «Амкару», а до этого сыграли с «Уралом» вничью, очки нам были очень нужны. Мы начали неплохо, первый отрезок игры был за нами, но, к сожалению, у «Динамо» в это врем было два очень хороших момента. Если бы они забили, нам было бы труднее, но забили мы. Во втором тайме у нас тоже были моменты, но до конца игры пришлось нервничать. Самое главное, что мы забрали три очка, которые позволят нам в лучшем настроении поработать до следующих игр.



- Как оцените готовность вышедшего на замену Ткачева и его игру?

- Трудно оценить готовность, он сам понимает, что нужно какое-то время, чтобы набрать кондиции после травмы. Думаю, что это быстро получится. Я его спросил перед игрой, сколько сможешь сыграть, он ответил: «15-20 минут». Не так много времени он провел на поле, чтобы анализировать его игру.



- Замен долго не было, потому что Вас устраивала игра команды?

- Когда хотят критиковать тренера, всегда спрашивают, почему нет замен. А если я поменял игрока и кто-то ошибся, тогда скажете, почему поменял? Самое главное, что выиграли, а с заменами иногда бывает, что есть положительный результат и не надо ничего трогать. Максимова заменили, поскольку думали, что он подустал, но не могу сказать, что у Ткачева в этой зоне лучше получилось.



- Максим Беляев отметил гол, изображая вальс. Не спрашивали, почему?

- Нет, я спрашивал, почему он совершил обрез в одном из эпизодов.



- В конце игры казалось, что «Арсенал» слишком глубоко сел к своим воротам. Это была установка?

- Была такая установка в перерыве, но не просили играть так глубоко. Но в этом чемпионате у нас было много результативных ошибок, когда вели в счёте и играли хорошо, поэтому какой-то страх есть. Хорошо, что выдержали, уверенность должна повыситься.



- С каким заданием на поле выходил Расич? Кажется, что в последних матчах он не цепляется за мячи...

- Задание как раз было зацепиться за мяч, придержать его, помочь обороне. Расич сыграл мало времени, не могу ничего сказать по его игре.



- На кубковый матч в Тамбов «Арсенал» поедет выигрывать или дарить радость хозяевам?

- Кубок России - очень важное и хорошее соревнование, постараемся выиграть, а что будет - не знаю. В Кубке всегда есть сюрпризы, но я надеюсь, что мы сможем выиграть.



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