Анвар Гатиятулин: На концовку не хватило свежести в завершении

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Потратили много сил в первом периоде, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Локомотива». На концовку не хватило свежести в завершении. В концовке вся команда сражалась, отдавалась до последней минуты. Готовимся к следующей игре.

– После шайбы Кронвалля Вы разговаривали с судьями. Что, на Ваш взгляд, там было неправильно?

– Нам показалось, что игрок зажал шайбу в руке. Поинтересовались у судей, они сказали, что так можно.