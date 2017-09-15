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Анвар Гатиятулин: На концовку не хватило свежести в завершении

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Потратили много сил в первом периоде, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Локомотива». На концовку не хватило свежести в завершении. В концовке вся команда сражалась, отдавалась до последней минуты. Готовимся к следующей игре.

– После шайбы Кронвалля Вы разговаривали с судьями. Что, на Ваш взгляд, там было неправильно?
– Нам показалось, что игрок зажал шайбу в руке. Поинтересовались у судей, они сказали, что так можно.

Матч

Локомотив - Трактор - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Мосалёв (Осипов, Коледов), 19:56 (1:0). Полыгалов (Гюнге, Бэйлен), 35:14 (1:1). Крунвалль (Накладал, Козун), 57:23 (2:1). Тальбо (Крунвалль), 59:42 (3:1).

Место и дата

15 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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