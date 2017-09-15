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Владимир Воробьев: Салминен, надеюсь, сыграет в следующем матче, а Терещенко - против «Сибири»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над «Ладой» - 3:2.

- Для нас это был очень тяжелый матч в психологическом плане, - заявил Воробьев. – До этого было три поражения. Поэтому сегодня хорошо, что дотерпели до победы. Очень рад, что взяли три очка.

- Но победа-то вышла не слишком уверенная.

- И нам, ребятам было непросто. На жилах победу вытащили. Дальше будет легче.

- Когда за «Динамо» сыграют Салминен и Терещенко?

- Сакари, надеюсь, уже в следующем матче. А Алексей – в Новосибирске.

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