Алексей Кудашов: Старались не дать сопернику сыграть в свою игру
Источник: ХК «Локомотив»Комментарии
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о победе над «Трактором»
(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Правильнее сказать – дотерпели. В нужный момент забили, –
приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива». – Знали, что «Трактор»
ждет своих моментов, ждет своих шансов. На протяжении всей встречи старались не
дать сопернику сыграть в свою игру. Тактика была – перетерпеть. Получилось, что
это сработало.
– Можно сказать, что сегодняшняя победа из разряда не
мытьем, так катаньем?
– Мы проводим анализ соперника. «Динамо» попалось на том, на чём могли попасться мы – пошли вперед, пропустили контратаки. Мы выбрали вариант «не мытьем, так катаньем», Вы правы.
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