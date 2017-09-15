Алексей Кудашов: Старались не дать сопернику сыграть в свою игру

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о победе над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Правильнее сказать – дотерпели. В нужный момент забили, – приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива». – Знали, что «Трактор» ждет своих моментов, ждет своих шансов. На протяжении всей встречи старались не дать сопернику сыграть в свою игру. Тактика была – перетерпеть. Получилось, что это сработало.

– Можно сказать, что сегодняшняя победа из разряда не мытьем, так катаньем?

– Мы проводим анализ соперника. «Динамо» попалось на том, на чём могли попасться мы – пошли вперед, пропустили контратаки. Мы выбрали вариант «не мытьем, так катаньем», Вы правы.