Даниэль Риккардо: Мы способны оставаться впереди на протяжении всего уик-энда

Даниэль Риккардо: За годы в Формуле-1 я стал ко всему чувствительным, поэтому в некоторых ситуациях Ферстаппен оказывается лучше

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, чему он может научиться у своего партнера по команде Макса Ферстаппена.