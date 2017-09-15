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Даниэль Риккардо: Мы способны оставаться впереди на протяжении всего уик-энда

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура, по итогам которых он показал лучшее время.

«Честно говоря, я этого ожидал. Я знал, что наша машина будет конкурентоспособна здесь, и мы хорошо подготовились. Теперь важно продолжить в том же духе в субботу. Но у меня нет сомнений, что мы способны оставаться впереди на протяжении всего уик-энда», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.

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