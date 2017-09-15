Артис Аболс: Не надо стрелять себе в ногу

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал седьмое поражение кряду.

- Как нам закончить серию, которая растянулась уже на семь поражений? Выиграть в восьмом матче, - без запинки отвечает Аболс. – Только не надо стрелять себе в ногу! Нельзя сказать, что у нас все плохо, что мы не играем. Конечно, главный показатель успеха – очки в таблице. Но не стоит говорить, что у нас вообще ничего не получается. Просто сегодня мы получили два штрафа за шесть полевых игроков на площадке. И это стоило нам игры. А то что семь поражений подряд это много, я и сам знаю.

Напомним, что в пятницу «Лада» уступила московскому «Динамо» - 2:3.