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Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета-2017
Фото: FIBA

Баскетболисты сборной России в полуфинале Евробаскета проиграли команде Сербии со счетом 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 33 очка,  два подбора и пять передач, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 24 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В финале турнира сербы сыграют с словенцами, а сборная России в матче за третье место встретится с командой Испании.

Евробаскет-2017
Полуфинал

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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