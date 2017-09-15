Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета-2017

Баскетболисты сборной России в полуфинале Евробаскета проиграли команде Сербии со счетом 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 33 очка, два подбора и пять передач, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 24 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В финале турнира сербы сыграют с словенцами, а сборная России в матче за третье место встретится с командой Испании.

Евробаскет-2017

Полуфинал