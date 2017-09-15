Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фото: FIBA
Баскетболисты сборной России в полуфинале Евробаскета проиграли команде Сербии со счетом 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21).
Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 33 очка, два подбора и пять передач, у сербов больше всех набрал Богдан Богданович – 24 очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В финале турнира сербы сыграют с словенцами, а сборная
России в матче за третье место встретится с командой Испании.
Евробаскет-2017
Полуфинал
Матч
Состав
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)
Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)
Место и дата
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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