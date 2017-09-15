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«Бордо» на выезде обыграл «Тулузу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле с минимальным счетом уступила «Бордо» (0:1).

Единственный мяч в составе победителей на 69-й минуте забил бразильский полузащитник Малком.

«Бордо» с 12-ю очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 10-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гуверннека 23 сентября примут «Генгам», а фиолетово-белые на следующий день на выезде сыграют с «Марселем».

Лига 1
6-й тур

Матч

Тулуза - Бордо - 0:1 (0:0)

Голы

Малком 69 (0:1).

Состав

Тулуза: Лафон, Мубандже, Диоп, Сомалия (Бодиже, 85), Амьен-Аду, Жюльен, Имбула, Дурмаз, Тойвонен (Силла, 78), Делор (Машаш, 63), Жан

Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Сабали, Пелленар, Камано (Кафу, 70), Малком (Вада, 85), Санхаре, Otavio, Тулалан

Предупреждения:

Дурмаз, 10; Диоп, 62; Силла, 86 - Сабали, 85

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

15 сентября 21:45, Муниципал, Онлайн-трансляция

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