«Бордо» на выезде обыграл «Тулузу»
В матче шестого тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем
поле с минимальным счетом уступила «Бордо» (0:1).
Единственный мяч в составе победителей на 69-й минуте забил
бразильский полузащитник Малком.
«Бордо» с 12-ю очками поднялся на третье место в турнирной
таблице, а «Тулуза» расположилась на 10-й строчке, имея в активе на четыре очка
меньше.
В следующем туре подопечные Жослена Гуверннека 23 сентября
примут «Генгам», а фиолетово-белые на следующий день на выезде сыграют с «Марселем».
Лига 1
6-й тур
Матч
Голы
Малком 69 (0:1).
Состав
Тулуза: Лафон, Мубандже, Диоп, Сомалия (Бодиже, 85), Амьен-Аду, Жюльен, Имбула, Дурмаз, Тойвонен (Силла, 78), Делор (Машаш, 63), Жан
Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Сабали, Пелленар, Камано (Кафу, 70), Малком (Вада, 85), Санхаре, Otavio, Тулалан
Предупреждения:
Дурмаз, 10; Диоп, 62; Силла, 86 - Сабали, 85
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
15 сентября 21:45, Муниципал, Онлайн-трансляция