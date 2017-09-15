«Бордо» на выезде обыграл «Тулузу»

В матче шестого тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле с минимальным счетом уступила «Бордо» (0:1).

Единственный мяч в составе победителей на 69-й минуте забил бразильский полузащитник Малком.

«Бордо» с 12-ю очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 10-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гуверннека 23 сентября примут «Генгам», а фиолетово-белые на следующий день на выезде сыграют с «Марселем».

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6-й тур