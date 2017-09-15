«Ганновер» вышел в лидеры бундеслиги, победив «Гамбург»

В матче четвертого тура чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Мартин Гарник и Ила Бебу, забившие на 50-й и 82-й минутах соответственно.

«Ганновер» с десятью очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, а «Гамбург» расположился на седьмой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Андре Брайтенрайтера 20 сентября на выезде сыграют с «Фрайбургом», а черно-синие в этот же день примут дортмундскую «Боруссию».

Бундеслига

4-й тур