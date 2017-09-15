«Ганновер» вышел в лидеры бундеслиги, победив «Гамбург»
В матче четвертого тура чемпионата Германии «Ганновер» на
своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.
У победителей встречи голами отметились Мартин Гарник и Ила
Бебу, забившие на 50-й и 82-й минутах соответственно.
«Ганновер» с десятью очками вышел в единоличные лидеры
турнирной таблицы, а «Гамбург» расположился на седьмой строчке, имея в активе
на четыре очка меньше.
В следующем туре подопечные Андре Брайтенрайтера 20 сентября
на выезде сыграют с «Фрайбургом», а черно-синие в этот же день примут
дортмундскую «Боруссию».
Бундеслига
4-й тур
Матч
Ганновер 96 - Гамбург - 2:0 (0:0)
Голы
Гарник 50 (1:0). Бебу 81 (2:0).
Состав
Ганновер 96: Чаунер, Острзолек, Фелипе (Бебу, 14), Антон, Корб, Швеглер, Бакалорц, Сане, Гарник (F. Hubner, 84), Караман (Клаус, 78), Фюллькруг
Гамбург: Матения, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас (Сакаи, 86), S. Schipplock, Уолас, Юнг, Холтби, Экдаль (T. Knoll, 73), Хан, Джатта (Салихович, 60)
Предупреждения:
Антон, 38 - нет
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
15 сентября 21:30, АВД Арена, Онлайн-трансляция