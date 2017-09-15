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«Ганновер» вышел в лидеры бундеслиги, победив «Гамбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Мартин Гарник и Ила Бебу, забившие на 50-й и 82-й минутах соответственно.

«Ганновер» с десятью очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, а «Гамбург» расположился на седьмой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Андре Брайтенрайтера 20 сентября на выезде сыграют с «Фрайбургом», а черно-синие в этот же день примут дортмундскую «Боруссию».

Бундеслига
4-й тур

Матч

Ганновер 96 - Гамбург - 2:0 (0:0)

Голы

Гарник 50 (1:0). Бебу 81 (2:0).

Состав

Ганновер 96: Чаунер, Острзолек, Фелипе (Бебу, 14), Антон, Корб, Швеглер, Бакалорц, Сане, Гарник (F. Hubner, 84), Караман (Клаус, 78), Фюллькруг

Гамбург: Матения, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас (Сакаи, 86), S. Schipplock, Уолас, Юнг, Холтби, Экдаль (T. Knoll, 73), Хан, Джатта (Салихович, 60)

Предупреждения:

Антон, 38 - нет

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

15 сентября 21:30, АВД Арена, Онлайн-трансляция

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