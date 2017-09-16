Гол Джермейна Дефо принес первую победу «Борнмуту» в сезоне
В матче пятого тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем
поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Эндрю Сурман и
Джермейн Дефо, забившие на 67-й и 73-й минутах соответственно. А у гостей
единственный мяч на 55-й минуте забил Соломон Марч.
«Борнмут» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает
19-е место в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 14-й строчке, имея
в активе на одно очко больше.
В следующем туре команда из графства Дорсет 23 сентября на
выезед сыграет с «Эвертоном», а «чайки» на следующий день примут «Ньюкасл».
АПЛ
5-й тур
Матч
Голы
Марч 55 (0:1). Сурмэн 67 (1:1). Дефо 73 (2:1).
Состав
Борнмут: Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Смит А., Аке, Артер, Пью, Сурмэн, Фрейзер (Айб, 65), Кинг (Гослинг, 90), Дефо (Афобе, 78)
Брайтон: Райан, Зуттнер, Росеньор, Даффи, Данк, Стивенс, Марч, Гросс (Маррей, 77), Прюппер, Хемед, Ноккарт (Искьердо, 77)
Судья:
Craig Pawson
Место и дата
15 сентября 22:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция