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Гол Джермейна Дефо принес первую победу «Борнмуту» в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Эндрю Сурман и Джермейн Дефо, забившие на 67-й и 73-й минутах соответственно. А у гостей единственный мяч на 55-й минуте забил Соломон Марч.

«Борнмут» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 14-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре команда из графства Дорсет 23 сентября на выезед сыграет с «Эвертоном», а «чайки» на следующий день примут «Ньюкасл».

АПЛ
5-й тур

Матч

Борнмут - Брайтон - 2:1 (0:0)

Голы

Марч 55 (0:1). Сурмэн 67 (1:1). Дефо 73 (2:1).

Состав

Борнмут: Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Смит А., Аке, Артер, Пью, Сурмэн, Фрейзер (Айб, 65), Кинг (Гослинг, 90), Дефо (Афобе, 78)

Брайтон: Райан, Зуттнер, Росеньор, Даффи, Данк, Стивенс, Марч, Гросс (Маррей, 77), Прюппер, Хемед, Ноккарт (Искьердо, 77)

Судья:

Craig Pawson

Место и дата

15 сентября 22:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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