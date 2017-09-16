Гол Джермейна Дефо принес первую победу «Борнмуту» в сезоне

В матче пятого тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Эндрю Сурман и Джермейн Дефо, забившие на 67-й и 73-й минутах соответственно. А у гостей единственный мяч на 55-й минуте забил Соломон Марч.

«Борнмут» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 14-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре команда из графства Дорсет 23 сентября на выезед сыграет с «Эвертоном», а «чайки» на следующий день примут «Ньюкасл».

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5-й тур