Сергей Базаревич: Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
– о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.
– Сербы отлично играли, – приводит слова Базаревича ТАСС. –
Мы как команда, и все, кто нас поддерживал, можем гордиться этими игроками.
Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед. Мы верили, что можем вернуться,
и сделали это на самом деле.
У всех, кто проигрывает в полуфинале, разочарование велико. Но медалей у нас не было давно. Испанцы помогли словенцам, проведя свой худший матч на турнире. Вряд ли они будут такими же вальяжными с нами.
Матч
Состав
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)
Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)
Место и дата
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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