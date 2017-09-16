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Сергей Базаревич: Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Сербы отлично играли, – приводит слова Базаревича ТАСС. – Мы как команда, и все, кто нас поддерживал, можем гордиться этими игроками. Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед. Мы верили, что можем вернуться, и сделали это на самом деле.

У всех, кто проигрывает в полуфинале, разочарование велико. Но медалей у нас не было давно. Испанцы помогли словенцам, проведя свой худший матч на турнире. Вряд ли они будут такими же вальяжными с нами.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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