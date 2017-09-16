Хачанов победил Балажа в плей-офф Кубка Дэвиса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче плей-офф
Кубка Дэвиса победил венгра Аттилу Балажа со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1.
Встреча продолжалась 3 часа 5 минут, за это время россиянин
34 раза подал навылет и допустил 50 невынужденных ошибок, а в активе его
соперника 30 винерсов и 52 невынужденные ошибки.
Таким образом, общий счет в противостоянии Россия – Венгрия стал – 1-1. Ранее, в первом поединке Андрей Рублев проиграл Мартину Фучовичу.
Матч
Балаж А. (Венгрия) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7, 1:6
Место и дата
15 сентября 21:10, , Онлайн-трансляция
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