Хачанов победил Балажа в плей-офф Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче плей-офф Кубка Дэвиса победил венгра Аттилу Балажа со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут, за это время россиянин 34 раза подал навылет и допустил 50 невынужденных ошибок, а в активе его соперника 30 винерсов и 52 невынужденные ошибки.

Таким образом, общий счет в противостоянии Россия – Венгрия стал – 1-1. Ранее, в первом поединке Андрей Рублев проиграл Мартину Фучовичу.