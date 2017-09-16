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Хачанов победил Балажа в плей-офф Кубка Дэвиса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче плей-офф Кубка Дэвиса победил венгра Аттилу Балажа со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут, за это время россиянин 34 раза подал навылет и допустил 50 невынужденных ошибок, а в активе его соперника 30 винерсов и 52 невынужденные ошибки.

Таким образом, общий счет в противостоянии Россия – Венгрия стал – 1-1. Ранее, в первом поединке Андрей Рублев проиграл Мартину Фучовичу.

Матч

Балаж А. (Венгрия) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7, 1:6

Место и дата

15 сентября 21:10, , Онлайн-трансляция

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