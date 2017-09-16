Тимофей Мозгов: Ключевой стала первая половина встречи
Источник: ТАССКомментарии
Центровой сборной России Тимофей Мозгов – о поражении от
команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.
«Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что
мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше
защищаться.
Теперь нам предстоит играть в матче за третье место,
который, конечно, тоже очень важен для нас», – приводит слова Мозгова
ТАСС.
Напомним, в матче за третье место сборная России сыграет с командой Испании.
Матч
Состав
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)
Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)
Место и дата
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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