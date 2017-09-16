Тимофей Мозгов: Ключевой стала первая половина встречи

Центровой сборной России Тимофей Мозгов – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

«Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться.

Теперь нам предстоит играть в матче за третье место, который, конечно, тоже очень важен для нас», – приводит слова Мозгова ТАСС.

Напомним, в матче за третье место сборная России сыграет с командой Испании.