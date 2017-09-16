Горди Дуайер: Могли победить, поскольку обеим командам не везло в атаке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю Владимира Васильевича с тремя очками, – приводит слова Дуайера официальный сайт «Динамо». – К сожалению, сегодня нашему первому звену не удавалась игра, также мы не использовали свои возможности в большинстве.

В стартовом периоде не хватало реализации, быстроты действия в атаке. В свою очередь «Автомобилист» воспользовался нашими ошибками, а также реализовал большинство.

Считаю, мы могли победить, поскольку обеим командам не везло в атаке, но нам не хватило в завершении.