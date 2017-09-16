Горди Дуайер: Могли победить, поскольку обеим командам не везло в атаке
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер
прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
– Поздравляю Владимира Васильевича с тремя очками, –
приводит слова Дуайера официальный сайт «Динамо». – К сожалению, сегодня нашему
первому звену не удавалась игра, также мы не использовали свои возможности в
большинстве.
В стартовом периоде
не хватало реализации, быстроты действия в атаке. В свою очередь «Автомобилист»
воспользовался нашими ошибками, а также реализовал большинство.
Считаю, мы могли победить, поскольку обеим командам не везло в атаке, но нам не хватило в завершении.
Матч
Динамо Мн - Автомобилист - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Михнов (Гареев), 4:02 (0:1). Голышев (Крикунов И., Кучерявенко), 37:06 (0:2). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 56:28 (1:2). Паре (Мегалинский, Тичар), 59:23 (1:3).
Место и дата
15 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция