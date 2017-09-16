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Владимир Крикунов: Это далеко не самый лучший поединок в нашем исполнении

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о победе над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух поражений, которые потерпели в Ярославле и Санкт-Петербурге, нам некуда было отступать. Сказал ребятам, что впереди Москва, а сегодня нам предстоит Минск и нужно сделать все, чтобы добиться успеха.

 Предыдущие матчи динамовцы закончили «на ноль», поэтому готовились основательно. Сегодня повезло первыми забить — отличный гол. В итоге довели игру до победы, хотя больше времени проводили в обороне.

Вынужден отметить, что это далеко не самый лучший поединок в нашем исполнении. Тем не менее, заработали три очка и двигаемся вперед», – приводит слова Крикунова официальный сайт «Динамо».

Матч

Динамо Мн - Автомобилист - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Михнов (Гареев), 4:02 (0:1). Голышев (Крикунов И., Кучерявенко), 37:06 (0:2). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 56:28 (1:2). Паре (Мегалинский, Тичар), 59:23 (1:3).

Место и дата

15 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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