Владимир Крикунов: Это далеко не самый лучший поединок в нашем исполнении

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о победе над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух поражений, которые потерпели в Ярославле и Санкт-Петербурге, нам некуда было отступать. Сказал ребятам, что впереди Москва, а сегодня нам предстоит Минск и нужно сделать все, чтобы добиться успеха.

Предыдущие матчи динамовцы закончили «на ноль», поэтому готовились основательно. Сегодня повезло первыми забить — отличный гол. В итоге довели игру до победы, хотя больше времени проводили в обороне.

Вынужден отметить, что это далеко не самый лучший поединок в нашем исполнении. Тем не менее, заработали три очка и двигаемся вперед», – приводит слова Крикунова официальный сайт «Динамо».