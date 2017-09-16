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Михаил Алешин: С конкурентоспособной машиной Квят будет в топ-5 Формулы-1

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Российский гонщик Михаил Алешин прокомментировал выступления Даниила Квята в Формуле-1.

«Не думаю, что ситуация Дани Квята в Формуле-1 так уж критична. Хотя переживать за него приходится. Сезон не складывается, но по разным причинам.

 Даже если у него что-то не получается, он один из лучших. Если ему дать конкурентоспособную машину, он спокойно будет ехать в топ-5», – заявил Алешин в эфире «Спорт FM».

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