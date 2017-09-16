Михаил Алешин: С конкурентоспособной машиной Квят будет в топ-5 Формулы-1
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Российский гонщик Михаил Алешин прокомментировал выступления
Даниила Квята в Формуле-1.
«Не думаю, что ситуация Дани Квята в Формуле-1 так уж
критична. Хотя переживать за него приходится. Сезон не складывается, но по
разным причинам.
Даже если у него
что-то не получается, он один из лучших. Если ему дать конкурентоспособную
машину, он спокойно будет ехать в топ-5», – заявил Алешин в эфире «Спорт FM».
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