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Алексей Швед: Мы играли хорошо, особенно во второй половине встречи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

«Сегодня мы играли хорошо, особенно во второй половине встречи. Что касается матча за третье место, мы будем говорить об Испании завтра, сейчас еще не улеглись эмоции от этой игры.

Конечно, мы хотим завоевать медали, как и испанцы, поэтому будет очень сложный матч», – приводит слова Шведа «Р-Спорт».

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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