Алексей Швед: Мы играли хорошо, особенно во второй половине встречи

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

«Сегодня мы играли хорошо, особенно во второй половине встречи. Что касается матча за третье место, мы будем говорить об Испании завтра, сейчас еще не улеглись эмоции от этой игры.

Конечно, мы хотим завоевать медали, как и испанцы, поэтому будет очень сложный матч», – приводит слова Шведа «Р-Спорт».