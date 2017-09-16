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Сергей Базаревич: В тяжелой ситуации парни не опустили руки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич – о поражении в полуфинале чемпионата Европы и предстоящем матче за бронзу против Испании.

– Как бы то ни было, и я, и все российские болельщики могут гордиться нашей командой. В тяжелой ситуации парни не опустили руки. Вернулись в игру, почти сумели сравнять счет, затащили соперников в концовке. Мы были в одном точном броске от лидерства в последней четверти, но увы - не сложилось. Сами промазали, а игроки сборной Сербии, которых мы пытались закрыть под своим щитом, сумели набрать ключевые очки.

– С чем связан провал в первой половине? С недостатком концентрации?
– Не скажу, что нам не хватило собранности. Просто Сербия - отличная команда, которая превосходит нас в габаритах. Когда пытаешься компенсировать свои слабые места, то порой делаешь ошибки. Мы этих ошибок избежать не смогли.

– Тяжело будет настроиться на матч с Испанией?
– Конечно, после поражения в полуфинале испытываешь разочарование. Но медаль - это медаль. Пусть и бронзовая. У нас наград давным-давно уже не было.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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