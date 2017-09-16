Сергей Базаревич: В тяжелой ситуации парни не опустили руки

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич – о поражении в полуфинале чемпионата Европы и предстоящем матче за бронзу против Испании.

– Как бы то ни было, и я, и все российские болельщики могут гордиться нашей командой. В тяжелой ситуации парни не опустили руки. Вернулись в игру, почти сумели сравнять счет, затащили соперников в концовке. Мы были в одном точном броске от лидерства в последней четверти, но увы - не сложилось. Сами промазали, а игроки сборной Сербии, которых мы пытались закрыть под своим щитом, сумели набрать ключевые очки.

– С чем связан провал в первой половине? С недостатком концентрации?

– Не скажу, что нам не хватило собранности. Просто Сербия - отличная команда, которая превосходит нас в габаритах. Когда пытаешься компенсировать свои слабые места, то порой делаешь ошибки. Мы этих ошибок избежать не смогли.

– Тяжело будет настроиться на матч с Испанией?

– Конечно, после поражения в полуфинале испытываешь разочарование. Но медаль - это медаль. Пусть и бронзовая. У нас наград давным-давно уже не было.