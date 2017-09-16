Алексей Швед: На таком уровне нельзя включаться только в третьей четверти

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед – о поражении от Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Мы слишком многое позволяли соперникам вплоть до большого перерыва. Потом собрались, стали играть лучше, почти сумели сравнять счет. Но на таком уровне, в полуфинале Евробаскета, да еще против такой сильной команды нельзя включаться только в третьей четверти. Нужно быть собранными с самого начала.

– Когда разница была «минус 2», вы могли вывести России вперед...

– Мог и пытался. Вышел на позицию, сделал трехочковый бросок. Не самый сложный – был уверен в себе. Увы – не попал. Так тоже бывает.

– В матче за бронзу предстоит встреча с Испанией – очень злой после поражения от словенцев.

– Мы тоже не добрые!

– Но эмоции на последний матч остались?

– Конечно. Турнир заканчивается, остался последний рывок. Ты либо возвращаешься домой с медалью, либо – без. Само собой, первый вариант лучше! Понятно, что у Испании – сильный состав. Но мы с ними побьемся.