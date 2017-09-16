Алексей Швед: На таком уровне нельзя включаться только в третьей четверти
Защитник сборной
России по баскетболу Алексей Швед – о поражении от Сербии (79:87) в полуфинале
Евробаскета-2017.
– Мы слишком многое позволяли соперникам вплоть до большого
перерыва. Потом собрались, стали играть лучше, почти сумели сравнять счет. Но
на таком уровне, в полуфинале Евробаскета, да еще против такой сильной команды
нельзя включаться только в третьей четверти. Нужно быть собранными с самого
начала.
– Когда разница была «минус 2», вы могли вывести России
вперед...
– Мог и пытался. Вышел на позицию, сделал трехочковый бросок. Не самый сложный – был уверен в себе. Увы – не попал. Так тоже бывает.
– В матче за бронзу
предстоит встреча с Испанией – очень злой после поражения от словенцев.
– Мы тоже не добрые!
– Но эмоции на
последний матч остались?
– Конечно. Турнир заканчивается, остался последний рывок. Ты либо возвращаешься домой с медалью, либо – без. Само собой, первый вариант лучше! Понятно, что у Испании – сильный состав. Но мы с ними побьемся.
Матч
Состав
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)
Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)
Место и дата
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция