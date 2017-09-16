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Алексей Швед: На таком уровне нельзя включаться только в третьей четверти

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед – о поражении от Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Мы слишком многое позволяли соперникам вплоть до большого перерыва. Потом собрались, стали играть лучше, почти сумели сравнять счет. Но на таком уровне, в полуфинале Евробаскета, да еще против такой сильной команды нельзя включаться только в третьей четверти. Нужно быть собранными с самого начала.

– Когда разница была «минус 2», вы могли вывести России вперед...
– Мог и пытался. Вышел на позицию, сделал трехочковый бросок. Не самый сложный – был уверен в себе. Увы – не попал. Так тоже бывает.

– В матче за бронзу предстоит встреча с Испанией – очень злой после поражения от словенцев.
– Мы тоже не добрые!

– Но эмоции на последний матч остались?
– Конечно. Турнир заканчивается, остался последний рывок. Ты либо возвращаешься домой с медалью, либо – без. Само собой, первый вариант лучше! Понятно, что у Испании – сильный состав. Но мы с ними побьемся.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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