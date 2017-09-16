Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич – о
поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.
– Возможно, перед матчем мы слегка перегорели. На таком
уровне многое решает не столько физика, сколько эмоции. Кто ментально сильнее,
кто не сломается и будет гнуть свою линию до конца – тот и выиграет. В этом
плане сербы оказались на порядок лучше нас.
– Согласны, что
соперники лучше настроились на матч с вами, чем это было на групповом этапе?
– Конечно! Сербы – вообще не те ребята, которые что-то просто так отдадут. Они поэтому постоянно в призах на всех крупных турнирах. Поэтому брали серебро чемпионата мира и Олимпийских игр... Нам многое надо вынести из этого поражения. Многое разобрать и посмотреть. Этим и займемся. Как говорится – вскрытие покажет. В нашем случае – видео. Покажет, какие ошибки надо не повторить, чтобы выиграть бронзу.
– Силы на Испанию
остались?
– Сейчас надо выдохнуть и немного успокоиться. Потом – собраться на последний матч. Все понимают, что испанцы – фавориты. Но Словения показала – их можно обыграть. Правда, для этого нужно пахать на протяжении всех 40 минут. Прессинговать, давить, оставаться собранными. Если не будем упираться от первой до последней секунды – шансов на победу не появится.
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10) Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13) 15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Место и дата
Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)
Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)
15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция