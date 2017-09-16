Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Возможно, перед матчем мы слегка перегорели. На таком уровне многое решает не столько физика, сколько эмоции. Кто ментально сильнее, кто не сломается и будет гнуть свою линию до конца – тот и выиграет. В этом плане сербы оказались на порядок лучше нас.

– Согласны, что соперники лучше настроились на матч с вами, чем это было на групповом этапе?

– Конечно! Сербы – вообще не те ребята, которые что-то просто так отдадут. Они поэтому постоянно в призах на всех крупных турнирах. Поэтому брали серебро чемпионата мира и Олимпийских игр... Нам многое надо вынести из этого поражения. Многое разобрать и посмотреть. Этим и займемся. Как говорится – вскрытие покажет. В нашем случае – видео. Покажет, какие ошибки надо не повторить, чтобы выиграть бронзу.

– Силы на Испанию остались?

– Сейчас надо выдохнуть и немного успокоиться. Потом – собраться на последний матч. Все понимают, что испанцы – фавориты. Но Словения показала – их можно обыграть. Правда, для этого нужно пахать на протяжении всех 40 минут. Прессинговать, давить, оставаться собранными. Если не будем упираться от первой до последней секунды – шансов на победу не появится.