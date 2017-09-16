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Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Возможно, перед матчем мы слегка перегорели. На таком уровне многое решает не столько физика, сколько эмоции. Кто ментально сильнее, кто не сломается и будет гнуть свою линию до конца – тот и выиграет. В этом плане сербы оказались на порядок лучше нас.

– Согласны, что соперники лучше настроились на матч с вами, чем это было на групповом этапе?
– Конечно! Сербы – вообще не те ребята, которые что-то просто так отдадут. Они поэтому постоянно в призах на всех крупных турнирах. Поэтому брали серебро чемпионата мира и Олимпийских игр... Нам многое надо вынести из этого поражения. Многое разобрать и посмотреть. Этим и займемся. Как говорится – вскрытие покажет. В нашем случае – видео. Покажет, какие ошибки надо не повторить, чтобы выиграть бронзу.

– Силы на Испанию остались?
– Сейчас надо выдохнуть и немного успокоиться. Потом – собраться на последний матч. Все понимают, что испанцы – фавориты. Но Словения показала – их можно обыграть. Правда, для этого нужно пахать на протяжении всех 40 минут. Прессинговать, давить, оставаться собранными. Если не будем упираться от первой до последней секунды – шансов на победу не появится.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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