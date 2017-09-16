ЦСКА – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА
сыграет с «Ростовом».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
16:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, после девяти матчей РФПЛ у обоих команд по 16 очков, но из-за разницы дополнительных показателей армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а ростовчане расположились строчкой ниже.
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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