ЦСКА – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 16:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после девяти матчей РФПЛ у обоих команд по 16 очков, но из-за разницы дополнительных показателей армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а ростовчане расположились строчкой ниже.