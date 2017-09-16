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ЦСКА – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 16:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после девяти матчей РФПЛ у обоих команд по 16 очков, но из-за разницы дополнительных показателей армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а ростовчане расположились строчкой ниже.

Голосование: Сменится ли лидер РФПЛ по итогам 10-го тура?

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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