«Анжи» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче десятого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после девяти матчей РФПЛ «быки» с 18-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 14-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.