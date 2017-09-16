«Анжи» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России по футболу «Анжи»
сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется
в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, после девяти матчей РФПЛ «быки» с 18-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 14-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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