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Андрей Кириленко: Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко  – о поражении от команды Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

– Отличная и очень достойная игра. На мой взгляд, классическая со времен противостояния сборных СССР и Югославии. Встречались две команды, которые уже играли друг против друга в группе. И сербы смогли взять реванш за поражение. Причем сегодня не наша команда проиграла, а выиграла сборная Сербии.

По игре сербы, безусловно, заслужили победу. Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо.

Мы проявили настоящий характер, вернулись в игру. Многое не получалось, но продолжали бороться, «копали траншеи» и дотянули до конца матча. Но чуть-чуть не повезло, – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Добавим, что в воскресенье сборная России в матче за третье место встретится с командой Испании. В финале турнира сербы сыграют со словенцами.

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