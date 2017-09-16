Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»

Российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Колорадо». Об этом информирует официальный сайт «Эвеланш».

Как сообщается новое соглашение между клубом и 22-летним игроком рассчитано на два года с зарплатой $2,15 миллиона за сезон.

Добавим, что в прошлом сезоне защитник провел в НХЛ 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «- 20».