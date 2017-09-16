Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Источник: ХК «Колорадо Эвеланш»Комментарии
Российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Колорадо». Об этом информирует официальный сайт «Эвеланш».
Как сообщается новое соглашение между клубом и 22-летним игроком рассчитано на два года с зарплатой $2,15 миллиона за сезон.
Добавим, что в прошлом сезоне защитник провел в НХЛ 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «- 20».
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