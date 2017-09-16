Томас Бах: Уверен, что комиссия Шмидта закончит расследование до Игр в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о том, когда ждет результатов работы комиссии, изучающие данные доклада Макларена.

- Олимпийские игры в Пхенчхане не должны затемняться продолжающимся процессом по делу России. Я уверен, что комиссия Самуэля Шмидта закончит свое расследование до Игр в Пхенчхане, никто не заинтересован в том, чтобы затягивать, - передает слова Баха ТАСС.

Комиссии МОК под руководством Освальда и Шмида были созданы в июле 2016 года. Первая комиссия занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014. Вторая - причастностью сотрудников Минспорта к сокрытию нарушений российских спортсменов.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.