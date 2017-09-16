Роберт Левандовски заявил о желании перейти в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил о желании перебраться в следующем году в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, о своем желании сменить клуб форвард немецкой команды уже сообщил своим агентам. Левандовски попросил их настоять на трансфере в мадридский клуб.

Ранее в интервью Bild председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что текущий контракт Левандовски с клубом рассчитан до 2021 года и в нем нет суммы отступных.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Левандовски три забитых мяча в трех матчах чемпионата Германии.