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Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Матчи серии А и серии В начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Ливорно. Об этом информирует Football Italia.

Как сообщается, в результате оползней после сильных дождей, обрушившихся на Тоскану в прошлые выходные, погибло семь человек.

Напомним, что из-за непогоды с задержкой в час начался матч третьего тура чемпионата Италии «Лацио» - «Милан», а встреча между «Сампдорией» и «Ромой» была перенесена на более поздний срок.

Как отмечает издание, тяжелые ливни продолжаются по всей Италии, а в Риме объявлен оранжевый уровень опасности. Несмотря на это, погодные условия не должны помешать проведению субботней встречи четвертого тура чемпионата между «Ромой» и «Вероной».

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