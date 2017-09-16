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Александр Бубнов: У ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над «Ростовом»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

- Хотя ЦСКА провел на неделе трудный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1), а «Ростов» целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев. У команды Виктора Гончаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы. Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Добавим, что матч состоится в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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