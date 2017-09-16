Томас Бах: Я очень извиняюсь перед игроками и сожалею, что НХЛ не позволила им выступить на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил сожаление по поводу запрета хоккеистам НХЛ принимать участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане.

- Я очень извиняюсь перед игроками за это, поскольку некоторых из них я знаю лично. С некоторыми я встречался в Олимпийской деревне в Сочи, завтракал с ними. Когда я у них спрашивал об участии в Играх, они были едины в желании снова вернуться и не понимали, почему постоянно столько проблем вокруг их участия. Я действительно сожалею, что НХЛ не позволила игрокам выступить на Играх в Пхенчхане, - передает слова Баха ТАСС.

Добавим, что в пятницу Александр Овечкин, который обещал поехать на Олимпиаду, выступил со специальным заявлением, которое распространил его клуб «Вашингтон».