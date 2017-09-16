Джо Сакик: Задоров является важной частью оборонительной линии «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с защитником Никитой Задоровым.

- Задоров - большой, молодой, физически сильный защитник, до травмы в прошлом сезоне зарекомендовавший себя в качестве защитника топ-4. Он является важной частью нашей оборонительной линии. Мы рассчитываем, что в этом сезоне он получит много игрового времени. Мы очень рады подписать с ним контракт, - передает слова Сакика официальный сайт НХЛ со ссылкой на пресс-службу «Колорадо».

Ранее стало известно, что Задоров подписал с «Эвеланш» новый двухлетний контракт с зарплатой $2,15 миллиона за сезон.