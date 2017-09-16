МОК: Выборы столицы зимней Олимпиады 2026 года пройдут в Милане

Сессия МОК, на которой будет избрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года, пройдет в сентябре 2019 года в Милане. Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, Милан был единственным кандидатом на проведение сессии. Потенциальными претендентами на проведение зимней Игр являются швейцарский Сьон, норвежский Лиллехаммер, канадский Калгари и австрийский Инсбрук.

Добавим, что на 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме были объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.