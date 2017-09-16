Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МОК: Выборы столицы зимней Олимпиады 2026 года пройдут в Милане

Источник:  ТАССКомментарии

Сессия МОК, на которой будет избрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года, пройдет в сентябре 2019 года в Милане. Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, Милан был единственным кандидатом на проведение сессии. Потенциальными претендентами на проведение зимней Игр являются швейцарский Сьон, норвежский Лиллехаммер, канадский Калгари и австрийский Инсбрук.

Добавим, что на 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме были объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Томас Бах: Уверен, что комиссия Шмидта закончит расследование до Игр в ПхенчханеПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о том, когда ждет результатов работы комиссии, изучающие данные доклада Макларена.Томас Бах: Надеюсь, комиссия Освальда представит результаты работы до начала зимних Кубков мираПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время исполкома организации в Лиме рассказал о том, когда ждет результатов работы комиссии Дениса Освальда.МОК: Лос-Анджелес отвечает всем требованиям к проведению Олимпийских игр 2028Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила, что Лос-Анджелес отвечает всем требованиям для проведения летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.Бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценивается в 6,6 миллиардов евроПо сообщению агентства AFP, бюджет Олимпийских игро-2024 в Париже оценивается в 6,6 миллиардов евро.Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в РоссииАвтор резонансных фильмов о допинге в спорте Хайо Зеппельт прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Россия заплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) 100 млн долларов за участие в Олимпиаде-2018.
Олимпиада
Томас Бах: Уверен, что комиссия Шмидта закончит расследование до Игр в Пхенчхане
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Баскетбол
Андрей Кириленко: Если бы сборная России вдруг выиграла в концовке, это было бы чудо
Баскетбол
Андрей Воронцевич: Мы перегорели перед матчем
все новости
ОИ-2026
ОИ-2026
МОК
МОК